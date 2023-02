Mario Kart 7 : un appel mondial à jouer au jeu avant la fermeture de l’eshop Nintendo

La communauté des joueurs de jeux de Nintendo étant très soudée, il n’est donc pas si étonnant de voir un tel mouvement réalisé par des fans pour des fans. D’autant plus que Mario Kart est un jeu vidéo qui résiste à l’épreuve du temps : son concept est simple, on s’amuse toujours dessus (quand on ne râle pas lorsqu’on reçoit une carapace rouge) et la durée de vie est infinie, et ce, quelle que soit l’ancienneté d’une version de Mario Kart.