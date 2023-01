Mario Gonzalez (OHL) sur le Gril : "Dans deux ans, je joue peut-être en équipe d’Espagne…"

Le moment venu des petits papiers : parmi une quinzaine de papiers-mystères, il en choisit 5 au hasard. Et commente.

PAPIER 1 : Gary Kasparov (NDLA : l’ex-grand joueur d’échecs russe). " Oh Kasparov ! (Son visage s’illumine) Je suis un vrai passionné de jeux d’échecs, je joue deux heures chaque jour. Ça m’a pris tout petit et depuis 3 ans, j’ai découvert une application… et j’ai joué 2.500 matches en ligne. Hier, c’était contre des types en Algérie et aux Etats-Unis ! Ça me relaxe, ça me vide la tête et surtout ça me fait réfléchir à des stratégies. Dans le jeu d’échecs, vous n’avez pas d’excuse : si vous perdez, c’est votre faute… Ce n’est pas comme en football où on a toujours tendance à accuser l’équipier qui vous a fait une mauvaise passe ou l’arbitre qui a mal sifflé… Le déplacement des pions me fait aussi penser aux stratégies défensives en foot : comment occuper les espaces et casser les lignes… "

PAPIER 2 : TIKI- TAKA. (NDLA : le fameux jeu de possession qui a fait la renommée du foot espagnol et de Barcelone) " Ah, ça c’est l’Espagne ! C’est un jeu magnifique, mais aujourd’hui je ne suis plus trop d’accord. Le tiki-taka nous a permis de tout gagner entre 2008 et 2014, mais aujourd’hui le foot a évolué… et l’Espagne ne change pas. On continue à enseigner le jeu de passes en deux touches dans toutes les académies espagnoles, mais le foot est fait aujourd’hui de duels et d’un contre un. Les attaquants doivent faire bam-bam (sic) : se retourner, chercher l’impact et frapper. On a oublié que dans la grande équipe de la Roja, on avait certes Xavi et Andrès Iniesta… mais devant, on avait aussi des attaquants comme Fernando Torres et David Villa ! Aujourd’hui, on manque un peu de grands avants et depuis l’échec de l’Equipe Nationale au Qatar, des débats sont menés chez nous pour changer l’approche du jeu. Le Real Madrid a compris cela, Barcelone pas. Au Real, il y a 10 ans, on engageait deux médians au même profil, Luka Modric et Toni Kroos. Aujourd’hui le Real aligne Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Fernando Valverde. Il a pigé qu’il faut plus de présence physique ! "