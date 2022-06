Mario Franchi quitte la présidence du RFC Seraing, Marc Sombreffe lui succède

Marc Sombreffe n’est pas non plus un inconnu au Paray. Il a déjà occupé le rôle de président. Il connaît donc parfaitement "le club et ses rouages". Il affirme vouloir assurer la continuité et affiche des objectifs clairs.

Il veut consolider le club au sommet de la pyramide du football belge, cultiver et enrichir la relation avec le FC Metz, actionnaire majoritaire du club, travailler de concert avec l’Académie Jules Bocande pour offrir aux jeunes de Seraing et environs les meilleures conditions de pratique du football, tout en donnant accès à l’élite pour les plus talentueux et collaborer avec la Ville de Seraing, en particulier pour tous les aspects liés aux infrastructures et à l’organisation des rencontres.