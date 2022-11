Mario Ferri, l’envahisseur de terrain italien a encore frappé lors de Portugal – Uruguay

La rencontre Portugal – Uruguay a été interrompue pendant quelques instants ce lundi suite à un envahissement de terrain. Drapeau arc-en-ciel à la main, un individu a traversé la pelouse avant d’être intercepté par la sécurité. Et même si les caméras ont évité de le filmer, ce garçon est parvenu à passer le message qu’il souhaitait via deux inscriptions sur son t-shirt : "Save Ukraine" sur l’avant du maillot et "Respect pour les femmes iraniennes" à l’arrière.

Cet homme qui est parvenu à esquiver les gardes et à s’introduire sur la pelouse n’est pas un inconnu. Bien au contraire, c’est un habitué des envahissements de terrain. Son nom : Mario Ferri, plus connu sous le pseudonyme de 'Il Falco', 'Le Faucon'.

Toujours vêtu de son t-shirt 'Superman', l’Italien glisse désormais entre les mains des stadiers depuis 2007.

En 2010 en Afrique du Sud, il s'était fait connaître aux yeux du monde entier en interrompant la demi-finale entre l'Espagne et l'Allemagne. En 2011, il s'était invité en finale de Ligue des Champions, parvenant même à déposer une écharpe de l'AC Milan autour du coup de Lionel Messi.

Lors du Mondial 2014 au Brésil, il avait également croisé le chemin des Diables rouges en allant leur tenir compagnie l'espace de quelques instants lors du huitième de finale qui les opposait aux USA. Une invasion de terrain évidemment accompagnée d'un message. "Sauvez les enfants des Favelas" en l'occurrence.