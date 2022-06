Mario et les Lapin Crétins feront leur retour sur Switch en octobre

L’association improbable entre le plombier de Nintendo et les lapins d’Ubisoft connaîtra un deuxième épisode cet automne.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope sera en effet la suite du Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle sorti en 2017. Dans ce jeu d’aventure tactique, le joueur progresse dans des combats au tour par tour, et traverse le Royaume Champignon en équipe, dont les Lapins Crétins déguisés en personnages de la franchise Super Mario.

Sparks of Hope reprendra le même concept, mais devrait offrir plus de liberté dans le système de combat, en supprimant notamment les cases. Enfin, le Royaume Champignon laissera sa place à un “voyage galactique”, selon la fiche partagée par erreur par Ubisoft.

L’éditeur français a commis une boulette en mettant à jour la page du jeu, qui dévoile une édition Gold (comprenant les futurs DLC), ainsi que la date de sortie du titre : le 20 octobre 2022. Peu importe, Nintendo a confirmé l’information lors de son Direct Mini diffusé cet après-midi.