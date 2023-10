Mario contre Sonic, le retour d’un clash historique

Du courrier des lecteurs de magazines comme Console + aux rayons des magasins spécialisés, l’ère des consoles 16 bits étaient dominée par un duel homérique : celui de Mario sur Super Nintendo contre Sonic sur Megadrive. Ce clash entouré d’une ferveur rare refait surface ce mois-ci avec les sorties côte à côte de Sonic Superstars et Super Mario Bros. Wonder, respectivement ces 17 et 20 octobre. Retroverse vous explique pourquoi certains pensaient que " Genesis does what Nintendon’t " en explorant les origines de ces deux mascottes. Tous deux nés d’un besoin de renouveau, le hérisson bleu et le plombier moustachu ont heureusement enterré la hache de guerre en 2023. L’occasion aussi de faire – pacifiquement – le point sur les approches retro des nouveaux épisodes de Sonic Superstars et Super Mario Bros. Wonder.