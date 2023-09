Marine Le Pen, Rassemblement national français, s’affiche avec Matteo Salvini au meeting de la ligue du Nord

Lors d’un grand meeting en vue des élections européennes de 2024, Marine Le Pen et Matteo Salvini ont fait état de leurs convictions : Contre l’Europe, contre la "submersion migratoire", pour les "peuples" et "l’identité". L’affirmation d’une alliance qui perdure depuis plus d’une dizaine d’années alors que les partis dont ils sont issus n’ont pas tout en commun. Tous deux, en se montrant côte à côte, cherchent des bénéfices politiques sur les plans nationaux et européen. Matteo Salvini essaye ainsi de se différencier de la première ministre, Giorgia Meloni, issue du parti "Fratelli d’Italia". Eric Maurice, responsable du bureau de Bruxelles de la fondation Robert Schuman les place sur l’échiquier européen de l’extrême droite :

"Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il y a plusieurs familles de partis que l’on peut qualifier de populistes, nationalistes, eurosceptiques. Ils siègent dans deux groupes différents au Parlement européen : le groupe Identité -Démocratie, c’est le cas du Rassemblement national de Marine Le Pen et de la Ligue de Matteo Salvini, et puis, le parti des conservateurs européens où siège "Fratelli d’Italia", le parti de la Première ministre italienne, Georgia. Meloni, ainsi que notamment le parti "Droit et Justice" polonais. Depuis quelques années, on a vu que ces forces politiques essaient de trouver des intérêts communs, ou en tout cas des positions communes, pour se rassembler au Parlement européen, pour peser plus fort sur les politiques européennes. Et elles ont toujours échoué parce qu’elles ont des vues différentes sur des questions essentielles pour elles, comme la migration, comme le rapport à la Russie notamment. De plus, il y a aussi une certaine compétition par rapport au financement européen pour leurs différents États membres".