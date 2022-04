Marine Le Pen, la fin du mois et la fin du monde

Les regards des politiques et des économistes sont aujourd'hui tournés sur le second tour de l'élection présidentielle française. Le résultat ne concerne pas uniquement les citoyens français, mais l'ensemble des citoyens européens.

Si Marine Le Pen devait gagner ce second tour, ce serait une déflagration économique en Europe et Dieu sait si nous n'en avons vraiment pas besoin. Est-il besoin d'en égrener les raisons ? Après une pandémie de deux ans et même pas terminée, une guerre aux portes de l'Europe, vouloir s'ajouter une crise politique et financière de grande ampleur, ce n'est pas vraiment le moment...