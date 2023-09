Marine Le Pen invitée d’honneur à la fête de la Ligue en Italie : les deux forces politiques se serrent les coudes en vue des européennes

La visite de Marine Le Pen, annoncée il y a quelques jours par Matteo Salvini dans une vidéo tournée grâce à l’intelligence artificielle, arrive à un moment clé, celui d’une rentrée politique marquée par la perspective des élections européennes du 9 juin 2024.

"La Lega et le RN coopèrent déjà depuis de très nombreuses années : ils ont mis sur pied un groupe politique d’extrême droite au Parlement européen en 2015 ("L’Europe des Nations et des libertés", devenu ensuite "Identité et démocratie", ndlr), explique Benjamin Biard, chercheur et politologue au CRISP. En 2019, il y avait eu une tentative d’unification de l’extrême droite avant le scrutin européen pour la rendre la plus forte et la plus cohérente possible. Le mouvement avait été initié par Steve Bannon, l’ancien conseiller de Donald Trump. On voit qu’aujourd’hui il reste une volonté de conserver une certaine cohérence et redynamiser l’extrême droite."

Dans les discours d’ouverture de la journée de dimanche, avec en sous-fonds une musique de fanfare digne du Gladiator, les gouverneurs régionaux et les maires de la Ligue n’ont fait que confirmer cette hypothèse par leurs discours.

"Sécurité", "immigration", "une Europe qui mette fin aux diktats de la politique verte et des voitures chinoises", "un modèle nationaliste 'à la Marine Le Pen' " ont été en effet le leitmotiv de toute la première partie de la cérémonie.