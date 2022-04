Marine Le Pen et ses électeurs cocus

C'est le regretté Michel Audiard qui faisait dire à l'un de ses personnages, je crois que c'est dans le film les "tontons flingueurs", que je cite : "les cons, ça ose tout, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnait".

Aujourd'hui, avec le second tour de la présidentielle française, j'ai envie d'ajouter "les sondeurs, ça ose tout et c'est d'ailleurs à ça qu'ils gagnent leur argent". Pourquoi est-ce que je fais ce parallèle ? Mais parce que les sondeurs se sont trompés sur le premier tour, pas sur les noms des deux finalistes, mais sur le score de Marine Le Pen, sur le score de Jean-Luc Mélenchon et surtout sur le faible score d'Eric Zemmour et les scores encore plus faiblards de Valérie Pécresse et de Thierry Jadot.

Mais les sondeurs ont une mémoire de poisson rouge et ils osent nous livrer un sondage dans lequel Emmanuel Macron gagnerait le second tour avec 55% des voix. Visiblement les marchés financiers semblent les croire car le bon score, réalisé par Macron dimanche dernier, les a rassurés, les taux d'intérêt sur la dette publique française se sont détendus et la Bourse de Paris s'est bien comporté. La prime de risque politique semble s'être évaporée pour l'instant. Encore une fois, c'est très étonnant, car Emmanuel Macron a raison d'être fébrile et de ne pas penser que c'est du tout cuit.