Marine Le Pen et Emmanuel Macron : le grand débat

Ce dimanche 24 avril, les français devront choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour gouverner leur pays. Afin de séduire encore les derniers électeurs hésitants, les deux candidats ont accepté de venir débattre sur notre plateau.

Déjà en face à face lors des élections de 2017, l'actuel président de la république et la députée ont livré leur grand débat très médiatisé il y a quelques jours sur les chaines privées et publiques françaises. A ce jour, le suspense reste entier entre le leader du parti "En Marche" et celle du "Rassemblement National".

Il faut dire qu'absolument tout les oppose. L'écologie, l'immigration, le pouvoir d'achat, le système des pensions, l'éducation nationale, ils ne sont d'accord sur rien, et adorent se tirer dans les pattes. Ce n'est plus un débat, mais un règlement de compte.

C'est bien simple, lorsqu'il débattent, le plateau se transforme en véritable cour de récréation!