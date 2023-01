Marine Delterme remercie ses fans pour les chiffres d'audience exceptionnels d' "Alice Nevers"

“Ma série Alice Nevers, classée 7 Meilleure Audience de l’Annee 2022.

Apres 20 ans de longévité, quel miracle ! Merci à vous tous, pour votre fidélité. Merci à mon partenaire préféré, Jean Michel Tinivelli qui commence une nouvelle aventure et qui tourne en ce moment " Simon Colman ".

Et merci à tous ceux qui ont travaillé depuis 20 ans sur cette série : maquilleurs, coiffeurs, techniciens, chefs opérateurs, metteurs en scène, producteurs, acteurs, régisseurs, cuisiniers, assistants, figurants, mais aussi les fans et leur travail magnifique sur les réseaux sociaux.