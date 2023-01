Marina Kaye annonce un grand changement dans sa vie sentimentale

Marina Kaye déclare : "OUI ! A toi qui a bouleversé toute ma vie, qui m’a appris le sens du mot aimer, m’a éloignée de tout ce qui m’était nocif et a fait renaître mon âme d’enfant. Toi qui m’aime comme on ne m’a jamais aimée, qui a rallié nos deux cœurs en un seul regard et qui m’a donné la force d’assumer pleinement ce que je suis. Toi qui me devine et me sens à chaque moment, toi dont je partage chaque état d’âme, toi qui m’a murmuré " je t’aime " 4 jours après notre rencontre."

Celle qui a découverte dans l'émission La France a un incroyable talent fait une très belle déclaration à son amoureux : "Avec toi, j’ai découvert l’absence de doute, la certitude d’être exactement là où je dois être. Tu m’as demandé si je t’avais jeté un sort, mais c’est lui qui s’est offert à nous. Avec toi tout est possible et sans toi rien n’a de sens. Le plus beau cadeau que la vie m’ait fait c’est toi et le plus grand honneur sera de porter ton nom."

Marina Kaye devrait donc porter le nom de son amoureux dans les prochains mois.