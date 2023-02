"Marina Chafroff avait du chien, elle était badass, inoubliable"

La protagoniste Marina Chafroff t’a bien occupée ces dernières années. Pourquoi t’être penchée sur sa vie à elle en particulier ?

Je suis tombée sur elle par hasard, en me promenant au cimetière d'Ixelles. Elle est inhumée sous la pelouse d'honneur, où sont plantées les stèles des martyrs de la seconde guerre mondiale.

Sous son nom, et la date de sa mort, le 31 janvier 1942, il est écrit "décapitée". C'est ce mot, terrible, qui m'a d'abord mordue. Ce mot, et les déductions que je pouvais en tirer: si elle avait été décapitée, c'est qu'elle avait dû s'autoriser ce que les femmes, surtout à cette époque-là, ne s'autorisaient pas d'ordinaire. De la violence, peut-être. Un meurtre ? Ensuite, j'ai découvert le visage de cette femme sur Google Images, et il ne m'a plus jamais lâché. Son regard, son attitude, sa morgue : elle avait du chien, elle était badass, inoubliable. Enfin, j'ai pris connaissance de son histoire - en tout cas de sa version officielle -, celle d'une mère de famille ayant poignardé des nazis, et je me suis dit qu'il était injuste que presque personne ne sache qui elle était. J'en ai donc écrit un livre, "Le mystère de la femme sans tête" (Seuil), où j'essaie de faire dialoguer nos époques.

En quoi le podcast complète ton roman, et pourquoi ne pas le raconter dans ton livre ?

Je pense que le podcast peut totalement s'écouter même si on n'a pas le projet de lire le livre, il a été conçu pour. Durant mon enquête sur Marina Chafroff, j'ai découvert une foule de personnages incroyables et méconnus qui n'avaient pas leur place dans le livre, car ils auraient trop sorti le lecteur du récit. Mais je voulais tout de même raconter leurs histoires, spectaculaires et/ou tragiques. D'abord parce qu'elles sont passionnantes, ensuite parce qu'elles dessinent à petits traits ce que fut Bruxelles sous l'occupation. J'ai essayé de raconter tout ça par arborescence, dans une longue digression, qui se raccroche toujours, à un moment, au destin de Marina Chafroff.

Tu as déjà écrit des podcasts de fiction. En quoi est-ce différent d’écrire un podcast de true crime ?

Pour moi, la différence essentielle se situe dans le respect qu'il faut avoir des protagonistes et de leur éventuelle descendance. Il faut prendre soin des vivants, ce qui n'est pas toujours facile, si on essaie de s'approcher de cette notion vague et a géométrie variable de "vérité". J'ai essayé de ne pas ajouter de la souffrance à la souffrance, tout en disant ce que je trouvais important de dire.

Chaque épisode revient sur la vie d’un personnage réel. Lequel t’a le plus marquée ?

Sans doute celui sur Peter Allan, le grand-père de mon amie Caroline. Il a réussi à s'évader de la prison la plus hermétique du monde, la forteresse allemande de Colditz, cousu dans un matelas. Chez nous personne ou presque ne connaît son histoire. Et pourtant Miramax a failli en faire un film, avec Tom Cruise et Matt Damon. Les Britanniques ont eux eu droit à une série de la BBC sur Colditz.

En quoi ces histoires résonnent encore aujourd’hui ?

Elles nous parlent de courage, de désobéissance et parfois d'inconscience. Et pourtant, elles nous montrent aussi comment les femmes ont été invisibilisées, comment on a refusé de reconnaître la charge politique de leurs exploits. Ce qui ne me semble pas avoir fondamentalement changé.