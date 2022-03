Marina Abramović réitère sa célèbre performance "The Artist is present" pour l’Ukraine

Les enchérisseurs les plus offrants remporteront ainsi la photographie de leur rencontre avec Marina Abramović, encadrée et signée par l’artiste et Anelli, ainsi qu’un exemplaire de la réédition de "Portraits in the Presence of Marina Abramović". Ils devront toutefois mettre la main au portefeuille pour se l’offrir. Les deux lots en enchères sur la plateforme Artsy ont atteint 12.000 et 16.000 dollars (environ 11.000 et 14.000 euros), au moment de la rédaction de cet article. Les bénéfices de cette vente seront intégralement reversés à l’association Direct Relief, qui fournit une aide médicale aux personnes affectées par la guerre en Ukraine.

Marina Abramović est l’une des nombreuses personnalités du monde de la culture à avoir publiquement manifesté leur opposition à la guerre contre l’Ukraine que Vladimir Poutine a déclenchée le jeudi 24 février à l’aube. "Une attaque contre l’Ukraine est une attaque contre nous tous. C’est une attaque contre l’humanité et elle doit être arrêtée", a-t-elle déclaré dans une vidéo récemment postée sur le compte Instagram de son institut.