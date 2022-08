Marin Ljubicic, ce jeune attaquant croate qui marche dans les pas d’Erling Haaland

Marin Ljubicic a 20 ans et vient d’inscrire 6 buts en l’espace de 3 rencontres en Bundesliga autrichienne. Des statistiques incroyables qui lui permettent de dépasser un certain Erling Haaland. Le Norvégien avait eu besoin d’une petite rencontre supplémentaire pour atteindre ce total.

Encore méconnu du grand public, Marin Ljubicic est en train de se faire un nom du côté de la Bundesliga autrichienne. Un championnat dans lequel s’est révélé Erling Haaland avant d’éclabousser la Bundesliga de son talent avec Dortmund et de poser ses valises à Manchester City.

Prêté avec une option d’achat à 2,4 millions d’euros par l’Hajduk Split (qui regrette déjà de l’avoir laissé filer) au Linzer ASK, le jeune croate a déposé sa carte de visite dès sa première rencontre en inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Il ne s’est pas arrêté en si bon chemin puisqu’il a de nouveau trouvé le chemin des filets face à l’Austria Vienne avant de planter 4 roses en l’espace de 58 minutes sur la pelouse du Wolfsberger AC. Une rencontre lors de laquelle il est apparu comme un attaquant plutôt complet. But de la tête, du pied droit ou encore du pied gauche (son mauvais pied) : Ljubicic a fait étalage de son talent.

Six buts en trois matches, c’est mieux que ce qu’avait réalisé Haaland au début de la saison 2019-2020 (6 buts en 4 matches). Et comme Ljubicic n’est jamais rassasié, il a également profité de la Coupe d’Autriche pour ajouter un petit triplé à son compteur (victoire 1-9 contre Schaz). Au total, l’attaquant a donc inscrit neuf buts en quatre matches. Tout simplement hallucinant.

J’ai encore une grande marge de progression

Mais Marin Ljubicic ne veut pas s’emballer. "Je suis encore très jeune, je dois encore m’améliorer dans tous les domaines. Dans le jeu de tête, avec le pied gauche, avec le droit au moment de la frappe, en ce qui concerne la course - j’ai encore une grande marge de progression. J’essaie de m’améliorer sans cesse. Jusqu’à présent, je crois que j’ai plutôt bien rempli ma mission", a-t-il déclaré après son quadruplé.

La tête sur les épaules, c’est ce que ce jeune attaquant devra garder s’il veut suivre la même trajectoire qu’Erling Haaland, qui avait inscrit 16 buts en 14 matches de championnat autrichien après son départ canon. S’il est bien parti pour dépasser ce total, Ljubicic a encore beaucoup de chemin à faire avant de pouvoir être comparé à son aîné norvégien.