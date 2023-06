Marin Alsop sera bientôt la directrice artistique et musicale de l’Orchestre de la Radio Polonaise

La cheffe d’orchestre américaine vient d’être nommée à la tête de l’Orchestre Symphonique National de la Radio polonaise, qu’elle rejoindra dès la saison prochaine.

Après Vienne et Londres, Katowice

Rien n’arrête la cheffe d’orchestre américaine Marin Alsop qui, du haut de ses 67 ans, enchaîne les engagements. Alors qu’elle dirige l’Orchestre symphonique de la radio de Vienne, qu’elle assure la direction musicale du Ravinia Festival et qu’elle vient d’être nommée cheffe invitée principale du Philharmonia Orchestra de Londres, la voilà à la tête de la direction artistique et musicale de l’Orchestre Symphonique National de la Radio polonaise, basé à Katowice.

La cheffe américaine a fait ses débuts avec l’Orchestre de la Radio polonaise en 2021 et a, depuis, dirigé le grand orchestre dans pas moins de quinze concerts et l’a également accompagné dans une tournée au Japon, en septembre dernier. Marin Alsop s’est dit ravie de cet engagement, ajoutant qu’elle "attend avec impatience de pouvoir continuer de développer notre belle relation. Notre tournée au Japon en septembre dernier et nos projets d’enregistrements et de concerts s’inscrivent dans une nouvelle vision de l’orchestre du XXIe siècle."

Répertoire féminin et autres cheffes d’orchestre invitées

La cheffe d’orchestre américaine travaillera en étroite collaboration avec la directrice générale de l’orchestre Ewa Bogusz-Moore, qui a déclaré "Marin est une pionnière, qui a initié des changements positifs dans le paysage musical. Son travail entre en résonance avec les engagements du NOSPR en matière d’inégalités sociales".

Le programme de l’Orchestre Symphonique National de la Radio polonaise prévoit d’explorer le répertoire de compositrices et invitera également d’autres cheffes d’orchestre invitées, parmi lesquelles Zoi Tsokanou, Anna Sułkowska-Migoń et Valentina Peleggi.

Marin Alsop prendra ses fonctions à Katowice dès la saison 2023-2024, durant laquelle elle dirigera sept concerts, l’enregistrement Masque noir, l’opéra de Krzysztof Penderecki, ainsi que la seconde édition du Concours international de musique Karol Szymanowski.