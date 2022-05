Marilyn Monroe et les dernières vérités sur son père biologique

Sa mère Gladys avait toujours refusé de lui dévoiler le nom de cet homme et l'actrice n'a jamais su qui était son père. C’est aujourd’hui le seul mystère encore irrésolu dans sa biographie. Elle le cherchera toute sa vie, en vain, et ce drame alimentera les failles de l’actrice. Car au fond d’elle, Marilyn était persuadée que l’un des amants de sa mère, le seul d’ailleurs dont elle verra une photo, était bien son géniteur. L’homme refusera de la rencontrer, niera en bloc, et renverra Marilyn face à ses interrogations douloureuses d’enfant abandonnée. Pourtant, 60 ans après sa mort, cette énigme vient d’être résolue. Grâce à des mèches de cheveux de Marilyn Monroe et aux prouesses de la génétique, ce documentaire suit une palpitante enquête scientifique permettant de retrouver le père biologique de Marilyn, et sa nouvelle famille, qui vit encore aux États-Unis.