Marilyn Monroe et Frank Sinatra : quand les légendes convergent à Las Vegas

Sur les écrans, le public découvre " Les désaxés " le film culte d’Arthur Miller avec Marilyn Monroe. La production mise sur un succès commercial vu le casting, mais ses attentes laissent très vite place à la désillusion. Le tournage en plein désert à Reno dans le Nevada a été un cauchemar. A un peu moins de 800 km de là, Sinatra, lui, triomphe à Las Vegas sur la scène du casino Le Sands. Découvrez l’histoire croisée de ces récits dans Lift Stories aux côtés de Philippe Briot et Sophie Brems.

1960, tout le Hollywood se déplace pour venir assister aux spectacles de casino à Las Vegas. Ils se pressent tous aux Sands, le plus prestigieux d’entre eux. Le 20 janvier, commence un spectacle de trois semaines qui seront les plus mémorables de l’histoire du Sands. Le show "The Summit at the Sands" est joué deux fois par soir. A l’affiche, le Rat Pack dont fait partie Frank Sinatra. Chaque soir, ils enchaînent les spectacles de comédie, d’imitations et de musique.

La même année, en plein cœur du Nevada, Reno est en pleine effervescence. En ce 20 juillet, photographes, badauds et officiels, tous sont là pour accueillir Marilyn Monroe. Elle vient d’atterrir sur la piste du petit aéroport. L’actrice va tourner dans "Les désaxés". Le film a un casting impressionnant rassemblé au Max Hotel. Pour l'occasion, Arthur Miller a écrit un rôle sur mesure à son épouse. Mais malheureusement, rien ne se passera comme prévu.

Alors, le crooner Frank Sinatra et la célèbre Marilyn Monroe auraient-ils pu se rencontrer dans un ascenseur de Las Vegas ?

