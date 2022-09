Marilyn Monroe, de la pin-up à l'icône

On croyait tout savoir sur Marilyn Monroe disparue mystérieusement à l’âge de 36 ans, le 4 août 1962 à Los Angeles.

La célèbre scène de Sept ans de réflexion, où Marilyn voit sa robe soulevée au-dessus d’une grille de métro, marque l'achèvement de la métamorphose. Celle qui a susurré en chantant Joyeux anniversaire au président John Kennedy en 1962, celle qui longtemps été cantonnée dans des rôles de "ravissante idiote"... Tout le monde a en tête ces moments devenus cultes.

La pin-up promue actrice à force d’acharnement était déjà un sex-symbol. Elle est désormais une icône pour le monde entier. La suite est une autre histoire. Le miroir tendu par Marilyn a de multiples reflets. Ce portrait s’attache à les saisir, et, par un savant montage d'archives traversant les époques, montre à quel point le mythe continue de nourrir nos imaginaires. Les mots de Marilyn accompagnent les images, fragments d'autobiographie, de poèmes et d'interviews, qui dévoilent une femme surprenante de lucidité, à la fois reine et victime d'un monde régi par la toute-puissance des hommes.

Mais 60 ans avant le mouvement #MeToo, , Marilyn, femme d'aujourd'hui, montre une icône d’Hollywood totalement maître de son image, et prête à dénoncer les prédateurs sexuels d’Hollywood.

Ainsi, en 1953, elle publie un texte où elle dénonce ceux qu’elle appelle "les loups". "Elle est déjà une star montante, et elle écrit elle-même un article dans une revue spécialisée et décrit l’univers toxique d’hollywood quand on est une jeune femme qui veut réussir dans le cinéma. Elle ne donne pas de nom comme aujourd’hui dans le mouvement #MeToo, mais raconte qu’elle croise un producteur qui lui dit la méthode pour faire du cinéma"