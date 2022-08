Marilyn Monroe : ces choses qu’on ignore sur le parcours de l’icône américaine

À la fin des années 40, après de premiers petits rôles au cinéma, Marilyn cherche à faire décoller sa carrière qui, avouons-le, n’est pas au beau fixe. Elle a déjà posé pour plusieurs publicités dans lesquelles ses tenues sont généralement assez minimalistes.

Mais poser en maillot n’est visiblement pas suffisant pour les hommes qui l’entourent. Un certain John Beaumgarth lui propose, cette fois, de poser en tenue d’Eve. Si Marilyn ne semble éprouver aucune gêne face à cette proposition qu’elle accepte d’emblée, le jour du shooting, son attitude laisse entrevoir quelques hésitations : elle est visiblement éméchée, mais s’exécute, et pose dans son plus simple appareil.

Quelques années plus tard, alors que les portes d’Hollywood se sont enfin ouvertes pour l’actrice et qu’elle tourne dans Don’t Bother To Knock, les clichés en question sortent des limbes et mettent la production dans une situation embarrassante. Son contrat pourrait bien être annulé.

Mais Marilyn, qui a toujours adoré jouer avec son image de "pauvre petite fille", s’en sort. Elle prétexte en effet qu’au moment de ces clichés, elle était sans le sou et avait tout simplement besoin des recettes du shooting pour pouvoir vivre. Ouf, la voilà sauvée face à une Amérique puritaine qui aurait eu beaucoup de mal à accepter que leur nouvelle icône chérie ait posé nue de son plein gré.