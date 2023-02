Marilyn Manson : une des plaignantes s'estimant manipulée abandonne ses accusations

Le mois dernier, un juge de Los Angeles a rejeté l'un des procès pour agression sexuelle intentés contre Marilyn Manson après que la plaignante, Ashley Morgan Smithline, ne se soit pas manifestée et n’a pas désigné un nouveau représentant légal suite à la décision de son premier avocat de se retirer de l'affaire.

Smithline est maintenant revenue sur ses allégations initiales et affirme que l'actrice Evan Rachel Wood - qui a fait des déclarations similaires sur Manson dans le documentaire Phoenix Rising de HBO - l'a "manipulée" pour qu'elle dénonce le chanteur.

Cette nouvelle information est apparue dans une déclaration déposée par les avocats de Manson dans le cadre de leur procès en cours contre Wood, qu'ils poursuivent pour diffamation et détresse émotionnelle.

"Je me souviens que [Wood] m'a demandé si j'avais été, entre autres, fouettée, enchaînée, attachée, marquée au fer rouge/coupée, agressée pendant mon sommeil, battue ou violée", a déclaré Ashley Smithline. "Elle a dit que toutes ces choses étaient arrivées à Mme Wood et à d'autres personnes, et que lorsque Mme Wood était avec M. Warner, chaque moment était un moment de survie. "

Lorsque j'ai dit : "Non, cela ne m'est pas arrivé, ce n'est pas mon expérience", Mme Wood m'a répondu que ce n'était pas parce que je ne m’en souvenais pas que cela n'était pas arrivé. J’ai fini par croire que ce que l'on m'avait répété, et qui était arrivé à Mme Wood et à Mme [Esme] Bianco, m'était également arrivé."

Marilyn Manson a été accusé par de nombreuses femmes, dont l'actrice de Game Of Thrones, Esmé Bianco, et la star de Westworld, Evan Rachel Wood, de mauvaise conduite sexuelle. Ces allégations concernent des incidents qui auraient eu lieu dans les années 2010, mais Marilyn Manson a "tout démenti avec véhémence".

A la fin de l’année dernière pourtant, on apprenait qu’un accord avait été trouvé entre Esme Bianco et Marilyn Manson. Les poursuites en cours contre le musicien, depuis pratiquement deux ans maintenant, se font plus éparses ces dernières semaines.

En mai 2021, c’est le procès intenté par Ashley Walters, l’ancienne assistante de Marilyn Manson, qui avait été annulé. Ensuite, l’autre accusation a été rejetée faute de réaction de la part d’Ashley Morgan Smithline, qui semble avoir abandonné l’affaire à l’encontre du chanteur. Par contre, l’actrice de Game of Thrones, Esme Bianco, elle, ne lâchait pas l’affaire, affirmant même que Marilyn Manson aurait saboté une affaire sur laquelle elle travaillait pour se venger des accusations d’agression sexuelle qu’elle porte contre lui. On apprenait pourtant ensuite que l’affaire " Manson-Bianco " était arrivée à terme, les deux parties ayant trouvé un accord.

Une nouvelle action en justice a été déposée contre Marilyn Manson à la fin du mois de janvier, pour agression sexuelle sur une mineure dans les années 1990.

Cette nouvelle affaire pour abus vient donc alourdir les accusations déjà portées contre Marilyn Manson, qui s’est dit menacé de mort et incapable de poursuivre normalement ses activités professionnelles depuis toutes ces citations en justice.