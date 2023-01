Marilyn Manson : un des procès intenté vient d’être rejeté

La cour lui permettait en fait d’abandonner sa plainte dès le 5 octobre. Elle avait ensuite deux mois pour se manifester et maintenir sa plainte soit en engageant de nouveaux avocats, soit en émettant un rapport où elle exprimait être prête à se représenter elle-même, ce qu’elle n’a finalement pas fait.

Elle poursuivait Marilyn Manson, de son vrai nom Brian Warner, depuis juin 2021. Elle avait déclaré que ce dernier l’avait "poursuivie" en ligne, l’avait convaincue de venir à Los Angeles et l’avait ensuite ligotée, violée, et même étranglée en plaçant un oreiller sur sa tête, la mutilant aussi avec un couteau pendant les agressions sexuelles entre mi-novembre 2010 et janvier 2013.

Warner, âge de 53 ans, avait tout nié, expliquant que ses relations avec Smithline et les autres plaignantes étaient soit consentantes, ou qu’elles n’avaient jamais eu lieu.

Et bien que cette affaire a été classée par défaut en justice, la défense de Brian Warner considère l’événement comme une victoire : "Nous remercions Ashley Smithline d’avoir abandonné les poursuites contre Brian Warner sans chercher à recevoir quelque chose en retour," explique l’avocat Howard King dans un communiqué. "Mme Smithline a refusé de se faire manipuler par les autres qui tentent de maintenir leurs propres agendas à l’encontre de Mr Warner. Nous lui souhaitons le meilleur et continuerons à nous assurer qu’un prix significatif sera payé par celles qui ont essayé d’abuser du système judiciaire."

Marilyn Manson doit donc encore faire face à deux autres accusations : celles d’Esmé Bianco (actrice dans Game of Thrones) et une anonyme, qui explique que l’artiste l’aurait violée chez elle en 2011.

En novembre dernier, Marilyn Manson avait déclaré dans de nouveaux documents légaux qu'ils avait reçus des menaces de mort online et qu'elles le rendaient " anxieux, désemparé, déprimé, inquiet, paniqué et insomniaque". Il craignait également que quelqu’un fasse du mal à sa deuxième femme, Lindsay Usich.

Manson affirmait que sa carrière dans la musique souffre de ces accusations, qu’il ne peut pas faire de tournée, qu’il ne peut pas sortir son livre, que ses peintures ont été "dévaluées" et que ses expositions artistiques ont été "reportées indéfiniment".

Manson a déclaré que cette "fausse image de violeur, d’homme abusif et de pédopornographe" lui a également fait perdre deux rôles d’acteur, la série Starz "American Gods" et la série Paramount + "The Stand".