Marilyn Manson tenterait de "saboter" la carrière d’une des plaignantes pour agression sexuelle

L’actrice de Game of Thrones Esme Bianco affirme que Marilyn Manson aurait saboté une affaire sur laquelle elle travaillait pour se venger des accusations d’agression sexuelle qu’elle porte contre lui.

C’est via le magazine Insider qu’on apprend l’information. L’actrice, qui joue le rôle de Ros dans la célèbre série HBO, avait porté plainte contre Marilyn Manson en 2021. Ce dernier avait ensuite décidé de contrer ces accusations en lui intentant à son tour un procès pour diffamation.

Esme Bianco ajoute aujourd’hui des informations à ses accusations précédentes, affirmant notamment qu’elle avait signé un contrat avec le groupe Deftones en avril 2022 pour un shooting photo qui aurait dû être utilisé lors de leur prochaine tournée. Selon ses dires, Marilyn Manson aurait été informé de cette affaire et aurait "appelé le chanteur du groupe pour le confronter sur sa décision de travailler avec elle".

Selon Bianco, Manson aurait "menacé le groupe d’actions qui auraient perturbé le cours de la tournée mondiale, et leur aurait aussi causé d’autres problèmes financiers". En réponse, la plaignante affirme que Deftones a demandé à son directeur créatif de ne pas utiliser les photos d’Esme Bianco.

Le document officiel dans lequel on peut lire ces déclarations se poursuit : "Bianco a souffert d’un manque d’exposition d’images d’elle lors de la tournée mondiale de Deftones, ce qui a causé du tort à sa réputation et une perte d’éventuels revenus futurs avec Deftones."

Manson travaille à faire taire Ms Bianco via des menaces et en l’intimidant.

Les avocats du chanteur doivent encore répondre à ces dernières accusations.

En 2021, Esme Bianco accusait Marilyn Manson de trafic d’humain illégal, après l’avoir emmenée de Californie vers l’Angleterre sous prétexte de la faire tourner dans des clips et des films. Elle affirme avoir été privée de nourriture et de sommeil, enfermée dans sa chambre et assommée par de la drogue et de l’alcool. Elle ajoute avoir été fouettée, avoir reçu des chocs électriques et qu’il l’aurait menacée de la violer pendant son sommeil.

La semaine passée, on apprenait par ailleurs qu’un des procès intentés avait été rejeté faute de réaction de la part d’une des plaignantes. Ashley Morgan Smithline semble en effet avoir abandonné les poursuites à l’encontre du chanteur. L’absence de réponse de sa part a automatiquement classé l’affaire judiciaire ce mardi 3 janvier.

En mai 2021, c’est le procès intenté par Ashley Walters, l’ancienne assistante de Marilyn Manson, qui était lui aussi annulé. La Cour Supérieure de Los Angeles avait alors estimé qu’il y avait trop peu de preuves tangibles.

En novembre dernier, Marilyn Manson avait déclaré dans de nouveaux documents légaux qu’il avait reçu des menaces de mort online et qu’elles le rendaient " anxieux, désemparé, déprimé, inquiet, paniqué et insomniaque". Il craignait également que quelqu’un fasse du mal à sa deuxième femme, Lindsay Usich.

Manson affirmait que sa carrière dans la musique souffre de ces accusations, qu’il ne peut pas faire de tournée, qu’il ne peut pas sortir son livre, que ses peintures ont été "dévaluées" et que ses expositions artistiques ont été "reportées indéfiniment".

Manson a déclaré que cette "fausse image de violeur, d’homme abusif et de pédopornographe" lui a également fait perdre deux rôles d’acteur, la série Starz "American Gods" et la série Paramount + "The Stand".