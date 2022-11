Marilyn Manson se dit menacé de mort

L’enquête entamée par le Comté de Los Angeles à l’encontre de Marilyn Manson a été lancée il y a plus d’un an et demi et nous apprenons récemment, via une vidéo postée par le département du shérif, que l’affaire avance.

Aux dernières nouvelles, reçues au mois de mai, un juge de Los Angeles avait refusé l’affaire contre le musicien, déposée par Ashley Waters. Mais Marilyn Manson fait toujours l’objet de poursuites de la part d’Evan Rachel Wood, Ashley Morgan Smithline, et Esmé Bianco. Suite à ces accusations, le chanteur a été lâché par sa maison de disques, Loma Vista et par son manager de longue date, Tony Ciulla. Le chanteur a également été écarté de ses projets télévisés.

Marilyn Manson s’est maintenant exprimé, comme relayé par le media TMZ, à propos de sa carrière qu’il décrit comme " au point mort " depuis qu’au moins 15 femmes l’accusent d’abus sexuels. Il précise aussi qu’il a reçu des menaces de mort depuis ce qu’il appelle " ces horribles distorsions de la réalité "..

Brian Warner, 53 ans, a déclaré dans de nouveaux documents légaux que ces menaces de mort online le rendent " anxieux, désemparé, déprimé, inquiet, paniqué et insomniaque" et il craint également que quelqu’un fasse du mal à sa deuxième femme, Lindsay Usich.

Manson affirme que sa carrière dans la musique souffre de ces accusations, qu’il ne peut pas faire de tournée, qu’il ne peut pas sortir son livre, que ses peintures ont été "dévaluées" et que ses expositions artistiques ont été "reportées indéfiniment".

Manson a déclaré que cette "fausse image de violeur, d’homme abusif et de pédopornographe" lui a également fait perdre deux rôles d’acteur, la série Starz "American Gods" et la série Paramount + "The Stand".