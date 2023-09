Marilyn Manson règle un litige pour agression sexuelle une semaine avant le procès

Jane Doe est maintenant parvenue à un accord avec Manson, déclarant dans un communiqué à Rolling Stone : "J'étais tout à fait prête pour le procès et je n'ai jamais pensé qu'un jour je pourrais conclure un accord, mais au cours des deux dernières années et demie, j'ai enduré en silence des menaces, des brimades, du harcèlement et diverses formes d'intimidation qui se sont intensifiées au cours des dernières semaines".

"Marilyn Manson a assisté à ma déposition et j'ai été contrainte de répondre à sept heures de questions agressives alors qu'il me fixait de l'autre côté de la table. On m'a dit que cela n'arrivait presque jamais, que c'était cruel et que l'une des principales raisons de cette pratique était d'intimider la victime et de lui infliger une détresse émotionnelle", a ajouté Jane Doe.

L'inconnue a poursuivi en expliquant : "Je ne me suis jamais souciée de l'argent et je n'ai jamais voulu que la justice, mais si nous étions allés jusqu'au procès, j'aurais pu perdre mon droit à l'anonymat et être accusée d'être une victime à grande échelle et publiquement. Plus important encore, j'aurais risqué de perdre la liberté de raconter mon histoire, et cela vaut plus que tout au monde".

Howard King, l'avocat de Marilyn Manson - de son vrai nom Brian Warner - a déclaré à Rolling Stone à propos de l'accord : "Brian est heureux que, tout comme les poursuites précédentes ont été abandonnées sans paiement ou réglées pour quelques centimes, cette plaignante a maintenant accepté d'abandonner ses poursuites en échange d'un paiement d'assurance représentant une fraction de ses demandes et bien moins que ce qu'il en coûterait à Brian de passer à un procès."