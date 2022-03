Marilyn Manson poursuit à son tour Evan Rachel Wood pour diffamation

Marilyn Manson poursuit en fait Evan Rachel Wood et sa "partenaire romantique", Ashley Gore (alias Illma Gore) pour avoir écrit elles-mêmes une fausse lettre du FBI pour convaincre les autres ex-petites amies de Marilyn Manson de poursuivre le chanteur.

4 plaintes sont formulées contre Evan Rachel Wood, selon le magazine Consequence of Sound : "1. Infliction intentionnelle de détresse émotionnelle ; 2. Diffamation ; 3. Violation de la Loi sur les fraudes à l’accès et aux données informatiques ; 4. Usurpation d’identité sur Internet."

Marilyn Manson se demande, dans ce procès de 22 pages, "pourquoi l’actrice a-t-elle attendu 10 ans pour se manifester", et suppose que c’est suite à sa rencontre avec Illma Gore, une "escroc", qu’elle aurait été manipulée pour regrouper toutes ces femmes contre lui.

On peut lire dans le procès : "À l’été 2020, lorsque HBO a officiellement signé le projet [le documentaire Phoenix Rising], Wood n’avait jamais avoué publiquement que Warner [Marilyn Manson] l’avait abusée. Cependant, quelques semaines plus tard, en septembre 2020, Wood a décidé, pour la première fois, qu’elle accuserait Warner d’abus. Le 1er février 2021, après des mois de conspiration avec Gore sur la façon d’utiliser le statut de célébrité de Wood pour recruter d’autres femmes et coordonner leurs "histoires", Wood a publié sur sa page Instagram la fausse affirmation selon laquelle Warner l’avait abusée."

Les avocats de Marilyn Manson souhaitent donc mettre fin à ces accusations en intentant maintenant un procès contre Evan Rachel Wood, stipulant que ces attaques sont "totalement injustifiées".