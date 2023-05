Marilyn Manson perd son procès en diffamation contre Evan Rachel Wood

Un juge a rejeté plusieurs allégations faites par Marilyn Manson dans son procès en diffamation contre Evan Rachel Wood, mardi, marquant une grande victoire pour Wood dans la bataille juridique qui l’oppose au musicien.

Un juge de Los Angeles a donné raison à Evan Rachel Wood en supprimant plusieurs allégations de la plainte initiale de Warner, notamment qu’elle avait "recruté, coordonné et fait pression" sur des femmes pour qu’elles fassent de fausses déclarations contre le musicien en utilisant une liste et un script, et qu’elle avait falsifié une lettre du FBI.

Sur la base de ce qui précède, la Cour estime que le plaignant n’a pas démontré qu’il était probable qu’il obtienne gain de cause sur sa plainte pour IIED [infliction de détresse émotionnelle] fondée sur le fait que Wood a "recruté, coordonné et fait pression sur plusieurs femmes pour qu’elles fassent de fausses accusations contre Warner et participent à leur projet de film", a déclaré la juge Teresa Beaudet.

Mme Beaudet a également déclaré que les commentaires de M. Wood et d’Ilma Gore sur Groupie, le court métrage de Warner de 1996 qui, selon eux, mettait en scène une personne mineure, constituaient une "activité protégée". (Pola Weiss, l’actrice qui a joué dans ce film, a déjà affirmé à plusieurs reprises qu’elle avait plus de 18 ans lorsqu’elle a tourné le film).

L’avocat de Wood, Michael Kump, a déclaré à Rolling Stone qu’il était "très satisfait" de la décision du juge. "Comme la Cour l’a correctement constaté, le plaignant n’a pas réussi à démontrer que ses réclamations contre elle étaient fondées, même de façon minime", a-t-il déclaré.

L’avocat de Warner, Howard King, a qualifié la décision de "décevante mais pas inattendue" : "La Cour a annoncé cette issue en refusant de prendre en compte la déclaration sous serment de l’ancienne plaignante Ashley Smithline", a-t-il déclaré à Rolling Stone, faisant référence à la déclaration de Smithline, qui est revenue sur ses allégations contre Warner et a affirmé que Wood avait fait pression sur elle pour qu’elle fasse ces déclarations. (Wood a nié cette accusation avec véhémence).

"Le fait de ne pas avoir admis cette preuve essentielle, ainsi que la décision de la Cour de ne pas prendre en compte l’iPad de Mme Gore, dont le contenu démontrait comment elle et Mme Wood avaient fabriqué une fausse lettre du FBI, feront l’objet d’un appel immédiat devant la cour d’appel de Californie", a ajouté M. King.

Dans sa plainte initiale, Brian Warner affirmait que Wood et Gore s’étaient fait passer pour un agent du FBI afin de donner l’impression qu’une enquête fédérale sur les crimes présumés de Warner était en cours. Il affirme qu’elles ont envoyé des lettres de cet agent aux femmes qui allaient plus tard faire des allégations publiques contre Warner pour suggérer qu’elles étaient en danger. Warner a également affirmé que Wood et Gore "fournissaient des listes de contrôle et des scripts aux accusatrices potentielles". Ces allégations ont été retirées du procès à la suite de la décision rendue mardi par le juge.

Au cours de l’audience, l’équipe de Brian Warner a fait valoir que la lettre du FBI, qui avait été supprimée, devait rester dans l’affaire et être utilisée comme "contexte" contre Ilma Gore. "L’idée que le plaignant puisse, d’une manière ou d’une autre, intenter une action en détresse émotionnelle contre Mme Gore, sur la base des documents déposés par notre client au tribunal, n’a aucun sens", a déclaré l’avocat de M. Wood.

La tentative de l’équipe juridique de Warner a été rapidement rejetée par la juge, qui a exprimé sa frustration à la suite d’un va-et-vient entre les avocats. "J’ai déjà examiné cette affaire avec le plus grand soin. Je n’y changerai rien", a déclaré la juge Beaudet. "Je ne clarifie plus rien… C’est comme ça".

Le juge Beaudet a fixé la date du procès au 1er mai 2024, mais étant donné que Brian Warner, alias Marilyn Manson, a l’intention de faire appel de la décision de mardi, la date sera probablement repoussée de plus d’un an.

"Je pense que je n’ai jamais rédigé une [décision provisoire] de 34 pages auparavant. Cela m’a même épuisée", a déclaré la juge aux avocats avant sa décision. "J’en suis désolée. Mais il y avait beaucoup de choses à assimiler".

Cette mise à jour judiciaire intervient près d’un an après que Marilyn Manson a intenté un procès à l’actrice et à Ilma Gore, les accusant d’avoir présenté Warner "comme un violeur et un agresseur - un mensonge malveillant qui a fait dérailler la carrière musicale, télévisuelle et cinématographique réussie de Warner". La plainte décrit ensuite "une conspiration" que les deux femmes auraient concoctée pour faire tomber Warner.

Marilyn Manson a été accusé par de nombreuses femmes, dont l’actrice de Game Of Thrones, Esmé Bianco, et la star de Westworld, Evan Rachel Wood, de mauvaise conduite sexuelle. Ces allégations concernent des incidents qui auraient eu lieu dans les années 2010, mais Marilyn Manson a "tout démenti avec véhémence".

A la fin de l’année dernière pourtant, on apprenait qu’un accord avait été trouvé entre Esme Bianco et Marilyn Manson. Les poursuites en cours contre le musicien, depuis deux ans maintenant, se font plus éparses ces derniers mois.

En mai 2021, c’est le procès intenté par Ashley Walters, l’ancienne assistante de Marilyn Manson, qui avait été annulé. Ensuite, l’autre accusation a été rejetée faute de réaction de la part d’Ashley Morgan Smithline, qui semble avoir abandonné l’affaire à l’encontre du chanteur. Par contre, l’actrice de Game of Thrones, Esme Bianco, elle, ne lâchait pas l’affaire, affirmant même que Marilyn Manson aurait saboté une affaire sur laquelle elle travaillait pour se venger des accusations d’agression sexuelle qu’elle porte contre lui. On apprenait pourtant ensuite que l’affaire " Manson-Bianco " était arrivée à terme, les deux parties ayant trouvé un accord.

Une nouvelle action en justice a été déposée contre Marilyn Manson à la fin du mois de janvier, pour agression sexuelle sur une mineure dans les années 1990.

Cette nouvelle affaire pour abus vient donc alourdir les accusations déjà portées contre Marilyn Manson, qui s’est dit menacé de mort et incapable de poursuivre normalement ses activités professionnelles depuis toutes ces citations en justice.