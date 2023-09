Marilyn Manson condamné à une amende et à des travaux d'intérêt général pour avoir craché sur une vidéaste

Marilyn Manson a été condamné à une amende de 1200 dollars et à 20 heures de travaux d'intérêt général après avoir plaidé non coupable à une accusation de délit mineur pour s'être mouché sur une vidéaste de concert.

Initialement, Manson avait été accusé de deux délits mineurs pour s'être mouché et avoir craché sur la vidéaste Susan Fountain lors d'un concert au Bank of New Hampshire Pavilion à Gilford en 2019. Manson a plaidé non coupable pour le premier délit (se moucher) dans le cadre d'un accord négocié, le second (cracher) ayant été rejeté.

Manson avait demandé à comparaître à distance par vidéo, mais un juge du New Hampshire a contraint le musicien à se présenter en personne dans la salle d'audience de Laconia, à une trentaine de kilomètres au nord de Concord, la capitale de l'État. Vêtu de noir de la tête aux pieds, il s'est présenté par son nom légal, "Brian Warner", et n'a fait aucune déclaration, se contentant de répondre "Oui" aux questions du juge sur la procédure.

Comme le rapporte ABC News, le juge a qualifié l'acte de Manson de "flagrant délit" et l'a condamné à une amende d'un peu plus de 1400 dollars (dont 200 dollars avec sursis) et à des travaux d'intérêt général. Le juge autorisera Manson à effectuer ses 20 heures de travaux d'intérêt général en Californie d'ici le 4 février 2024. S'adressant aux journalistes, Manson a déclaré qu'il "pourrait choisir de travailler avec des personnes en voie de guérison".

Dans le cadre de l'accord, Manson ne doit pas être mêlé à des ennuis pendant cette période et doit informer les autorités du New Hampshire s'il prévoit de se produire dans l'État au cours des deux prochaines années.

La plaignante, Fountain, ne s'est pas présentée au tribunal, mais a fait une déclaration qui a été lue à haute voix dans la salle d'audience :

"En ce qui me concerne, je suis une professionnelle et je travaille dans ce secteur depuis 30 ans. J'ai travaillé pour de nombreuses entreprises et, pendant toutes ces années où j'ai travaillé avec des gens, je n'ai jamais été humiliée ou traitée comme je l'ai été par ce prévenu. Le fait qu'il me crache dessus et se mouche est la chose la plus dégoûtante qu'un être humain ait jamais faite. "

"Je comprends qu'il ne s'agissait pas d'une accusation criminelle grave, mais j'espérais que l'accusé recevrait une peine qui l'inciterait à réfléchir à deux fois avant de refaire une chose pareille. "

Cette condamnation met un terme à un des nombreux démêlés judiciaires de Manson.

Indépendamment de cette affaire, Manson a fait l’objet de nombreuses poursuites et accusations de la part d’un certain nombre de femmes l’accusant d’abus sexuels. En février 2021, son ex-fiancée Evan Rachel Wood avait affirmé qu’il avait "horriblement abusé" d’elle pendant des années, ce qui a incité d’autres femmes à se manifester pour raconter leurs propres histoires d’abus.

Depuis, l’actrice de Game of Thrones, Esme Bianco, a finalisé un procès pour agression sexuelle contre Manson, tandis que l’affaire d’Ashley Morgan Smithline a été rejetée après que le mannequin a déclaré avoir été manipulée par Wood pour porter contre le chanteur des accusations qui n’étaient pas vraies.