Marilyn Manson collabore à nouveau avec Kanye West

L'information qui circulait depuis la semaine dernière a été confirmée : Marilyn Manson et Kanye West travaillent à nouveau ensemble pour un futur album répondant au nom de Donda 2, suite logique de Donda, leur première collaboration. Le résultat est attendu pour ce 22 février.

Ce 1er février, le collaborateur de Kanye West, Digital Nas, a expliqué au magazine Rolling Stone que Marilyn Manson était "au travail sur Donda 2" : "chaque fois que je viens en studio, il y est aussi et ils travaillent ensemble."

"Kanye West travaille avec plusieurs producteurs de l'époque Yeezus sur ce nouvel album, ainsi que Marilyn, moi, et d'autres producteurs de Donda 1", a expliqué Digital Nas.

L'information a aussi été confirmée par un porte-parole de Marilyn Manson via Newsweek. Il a déclaré "continuer son travail créatif en collaboration avec Ye”.

Marilyn Manson a cependant perdu une de ses nominations pour les prochains Grammy Awards.

Il n’apparaît plus parmi les nommés pour sa contribution au titre "Jail" de Kanye West.

Marilyn Manson était pourtant bien présent dans cette catégorie " Best Rap Song ", pour son travail qui apparaît sur le dernier album Donda de Kanye West, avec un couplet écrit par Jay-Z.

Cependant, comme l’a remarqué le New York Times, et l’a confirmé la Recording Academy, il a disparu de la catégorie. Selon Spotify, le nom de Brian Warner (de son vrai nom) a même été supprimé des crédits de la chanson. On remarque que Marilyn Manson est par contre toujours bien parmi les lauréats potentiels de la catégorie "Album Of The Year 2022" pour sa collaboration sur ce même album de Kanye West, Donda.

Billboard assure que ce revirement n’aurait rien à voir avec les allégations d’abus sexuels déposés contre lui par quatre plaignantes.

Les nommés de l’édition 2022 des Grammy Awards avaient été dévoilés le 24 novembre, et dans la foulée, le CEO de la Recording Academy s’était exprimé quant à la nomination de Marilyn Manson pour la prochaine édition des Grammy Awards. Harvey Mason Jr. avait dit : "La Recording Academy ne fera pas de restrictions. Nous ne prenons pas en compte l’histoire des gens, nous n’examinerons pas leur casier judiciaire, juste le respect de nos règles. Si le travail est recevable, selon les dates et d’autres critères, alors il peut être soumis à examen.

Côté justice, A

shley Walters, l’ancienne assistante de Marilyn Manson, a tenté il y a quelques jours de

qui voudraient annuler les plaintes qu’elle a émises contre lui en invoquant la prescription des faits.