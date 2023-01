Marilyn Manson accusé d’abus sexuels sur une mineure dans les années 90

Une nouvelle action en justice a été déposée contre Marilyn Manson, pour agression sexuelle sur une mineure dans les années 1990.

Manson a été accusé par de nombreuses femmes, dont l’actrice de Game Of Thrones, Esmé Bianco, et la star de Westworld, Evan Rachel Wood, de mauvaise conduite sexuelle. Ces allégations concernent des incidents qui auraient eu lieu dans les années 2010, mais Marilyn Manson a "tout démenti avec véhémence".

Selon le magazine Rolling Stone, la nouvelle plainte a été déposée par une femme sous le pseudonyme de Jane Doe et désigne Manson et ses anciens labels Interscope et Nothing Records comme accusés.

La plainte stipule que Mme Doe a rencontré Manson pour la première fois après un concert à Dallas en 1995, alors qu’elle n’avait que 16 ans. Après avoir attendu près de son bus de tournée, le musicien aurait invité la plaignante et "l’une des autres jeunes filles" à monter dans le bus, où il leur aurait demandé leur âge, leur année d’école, leur adresse et leur numéro de téléphone.

Le procès poursuit en affirmant que " le défendeur Warner " (nom utilisé dans le document de plainte pour désigner Marilyn Manson, en référence à son vrai nom, Brian Warner) "s’est livré à divers actes de conduite sexuelle criminelle sur la demanderesse, qui était vierge à l’époque, y compris, mais sans s’y limiter, une copulation forcée et une pénétration vaginale".

"L’un des membres du groupe a regardé le défendeur Warner agresser sexuellement la demanderesse", poursuit le document. "La plaignante souffrait, avait peur, était bouleversée, humiliée et confuse. Après avoir terminé, le défendeur Warner s’est moqué d’elle […] Ensuite, le défendeur Warner a demandé à la plaignante de 'dégager de mon bus' et l’a menacée de la tuer, elle et sa famille, si elle en parlait à qui que ce soit."

Jane Doe ajoute qu’on lui a donné un numéro du groupe et un mot de passe qui lui permettrait de rencontrer Marilyn Manson à nouveau. L’artiste l’appelait et lui parlait en ligne, dans le cadre de conversations au cours desquelles il demandait des photos explicites d’elle et de ses amis.

Plus tard cette année-là, Manson aurait convaincu Jane Doe d’assister à son concert à la Nouvelle-Orléans. Selon le procès, une fois sur place, le musicien l’a "préparée" en complimentant ses œuvres d’art avant de l’agresser à nouveau. Elle avait toujours 16 ans à l’époque – l’âge légal au Texas et en Louisiane est de 17 ans.

Après avoir déménagé à Los Angeles à l’âge de 18 ans, Mme Doe s’est rendue à l’un des concerts de Manson dans cette ville et a reçu une invitation de l’un des membres de son groupe pour leur concert à Dallas. Elle a déclaré qu’elle s’était rendue à ce spectacle et à un autre à la Nouvelle-Orléans avant de passer un mois en tournée avec Manson, période pendant laquelle il " entretenait cette relation, la harcelait et abusait d’elle sexuellement".

Mme Doe est restée en contact avec Manson, et a continué à l’accompagner en tournée jusqu’à l’âge de 19 ans, et il a continué tout ce temps-là " sa manipulation, son exploitation et ses agressions sexuelles à répétition ".

"Pendant toute la tournée et dans l’État de New York, lorsque la plaignante était avec le défendeur Warner les jours de concert et les jours de repos, il la forçait à avoir des relations sexuelles avec lui", explique-t-elle dans son procès, ajoutant qu’elle a également été forcée à avoir des relations sexuelles avec les membres de son groupe et son assistant. "Le défendeur Warner contrôlait ce que la plaignante pouvait faire, qui pouvait la toucher, et avec qui il voulait que la plaignante se prête à des relations sexuellement, tout en lui fournissant des drogues."

Jane Doe a confirmé que les labels par lesquels Manson était signé – Interscope Records et Nothing Records – "étaient bien conscients de l’obsession du défendeur Warner pour la violence sexuelle et les agressions sexuelles sur mineurs" et qu’ils auraient dû la protéger de la star. "À aucun moment, les défendeurs Interscope et Nothing Records n’ont mis en place un système ou une procédure raisonnable pour enquêter, superviser ou contrôler leur personnel et/ou leurs agents, y compris le défendeur Warner, afin d’empêcher ce harcèlement sexuel, la maltraitance et l’agression pratiquée sur les fans, y compris des mineurs et des femmes", peut-on lire dans le dossier.

On lit ensuite que les abus qu’elle aurait subis lui ont causé "une grave détresse émotionnelle, physique et psychologique, y compris la honte et la culpabilité, une perte économique, et une perte émotionnelle". Elle demande des dommages et intérêts et une "ordonnance interdisant aux défendeurs de se livrer à l’avenir à des pratiques commerciales illégales, y compris, mais sans s’y limiter, d’exposer des mineurs et des adultes vulnérables à des abus et à une exploitation sexuels".

Nothing Records a cessé ses activités en 2004. Elle avait été fondée par Trent Reznor de Nine Inch Nails. Le media NME a contacté les représentants de Reznor, ainsi que Interscope Records, pour un éventuel commentaire.

Marilyn Manson, de son côté, n’a pas commenté la nouvelle action en justice, mais a fermement nié toutes les allégations d’inconduite sexuelle formulées à son encontre. Le NME a également contacté ses représentants pour un commentaire.