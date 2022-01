Marilyn Manson abusait de sa compagne lors d’un tournage

Le film Phoenix Rising a été diffusé en avant-première au Sundance Film Festival le 24 janvier via HBO et le sera aussi en deux épisodes dans les mois qui viennent, selon Variety.

On savait que celui-ci apporterait son lot de révélations.

On apprenait il y a une dizaine de jours, par exemple, qu’Evan Rachel Wood y expliquerait en détail sa décision de dénoncer Marilyn Manson.

Ce sont encore bien plus de détails qui ont été partagés, notamment une scène traumatisante pour la comédienne en 2007 lors du tournage du clip vidéo du titre "Heart-Shaped Glasses (When The Heart Guides The Hand)", dans laquelle elle apparaissait.

"Rien ne s’est passé comme je le pensais", explique-t-elle. "Nous avons fait des choses qui n’étaient absolument pas prévues en amont. Nous avions parlé de faire une fausse scène de sexe, mais quand les caméras ont commencé à filmer, il m’a pénétrée pour du vrai. Je n’avais jamais donné mon accord pour ça. C’est mon métier, je suis actrice professionnelle, j’ai fait ça toute ma vie, mais je n’avais jamais vu un tel chaos, rien n’était professionnel sur le lieu de tournage, je ne me sentais pas en sécurité et personne ne faisait attention à moi."

"Cela a été une expérience vraiment traumatisante. Je ne savais pas comment me défendre parce que j’étais conditionnée à me taire et à ne jamais me rebeller, comme un soldat qui obéit. Je me sentais dégoûtée, comme si j’avais fait quelque chose de honteux, et l’équipe était très mal à l’aise aussi, personne ne savait quoi faire. Ce que je peux dire, c’est que j’ai été emmenée contre mon gré dans un acte sexuel commercial sous de fausses raisons. Ce fût là le premier des crimes commis contre moi, j’ai été violée devant la caméra."

L’an dernier, l’actrice avait publiquement accusé son ancien partenaire de mauvais traitements physiques et psychologiques pendant des années.

Pour rappel, Marilyn Manson fait toujours face à 4 accusations à son encontre : Rachel Wood, mais aussi Esmé Bianco, Ashley Walters, une troisième personne qui souhaite rester anonyme et Ashley Morgan Smithline - qui s’était déjà manifestée auparavant – ont porté officiellement plainte contre le chanteur.

Jusqu’ici, le musicien a nié toutes les accusations, même si on apprenait récemment qu’un accord global pourrait être tenté entre Marilyn Manson et les femmes qui ont porté plainte contre lui ces derniers mois.

Dans le dernier rebondissement de " l’affaire Manson ", The Daily Mail rapportait que l’actrice Evan Rachel Wood accusait Marilyn Manson d’avoir un jour menacé de " violer son fils de huit ans ".

À la fin de l’année 2021, la maison de Los Angeles de Marilyn Manson a été perquisitionnée par la police. TMZ rapporte que la police a pris des "appareils de stockage multimédia, y compris les disques durs" qui seront analysés par des enquêteurs avant d’être remis au Procureur du district du comté de Los Angeles.