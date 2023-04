"Mariés sur le tarmac", une comédie écolo romantique au Poche Théâtre de Charleroi

Mise en scène par Anthony Figueiredo et écrit par Jérôme Hauptman, la pièce "Mariés sur le tarmac" sera présentée du 8 au 11 juin au Poche Théâtre à Charleroi.

"Mariés sur le tarmac" se veut être une satire de la téléréalité "Mariés au premier regard" sur fond d’écologie et de société de consommation. Saupoudrée d’humour, La pièce aborde des thématiques comme la pollution marine, le recyclage des déchets mais aussi la Génération Y et sa difficulté à trouver une place dans la société.

Déjà jouée une vingtaine de fois dans six salles différentes de Belgique, "Mariés sur le tarmac" sera aussi présenté à Avignon du 7 au 29 juillet au Théâtre du Pixel à Avignon.

Synopsis

"Frédéric et Marie ne se connaissent pas. Ils se rencontrent dans l’émission Mariés sur le Tarmac. Des tests scientifiques les reconnaissent compatibles à 85%. Ils doivent se marier sur le tarmac d’un aéroport pour ensuite partir en voyage. Le soir de leur nuit de noces, un événement inattendu va bouleverser Frédéric et sa perception de la vie : il va rencontrer Gunter Pauli, le père de "l’économie bleue". Il s’ensuivra une crise entre Frédéric, qui change subitement de comportement et Marie, complètement perdue face à la nouvelle mission de vie de son mari. Deux semaines plus tard, l’émission doit faire le point sur l’expérience amoureuse de chacun des deux époux. Sont-ils réellement compatibles ?"