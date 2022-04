Marie Warnant est de retour avec un nouvel album : "Amour sans fin"

Après " De Un à Dix " en 2005, " Ritournelle " en 2010 et " Nyxtape " en 2014 ; Marie Warnant est de retour avec un 4è album studio intitulé : " Amour sans fin ". Un disque composé de beaucoup d’amour, d’une bonne dose de tarot, de quelques lignes d’électro mais surtout de good vibes.

"C’est le plus intime de mes albums" nous confie directement Marie Warnant qui est à la fois, auteure, compositrice et interprète. "J’ai arrangé et préproduit seule, à la maison, chaque titre de l’album avant de me rendre au studio ICP. Cette fois-ci, j’ai décidé de tout assumer. Il y a quelques années, j’avais tendance à me dire que ce n’était pas suffisant, qu’il fallait que ce soit magnifié. Finalement comme la thématique du tarot engage à être soi-même et à assumer ce que l’on fait, j’ai décidé de le faire jusqu’au bout !"

Pour écrire ses chansons et composer son album, l’artiste explique avoir trouvé de l’inspiration dans l’œuvre complète d’Alejandro Jodorwsky et dans le tarot de Marseille. Marie Warnant nous présente un album concept, dans lequel chaque chanson est liée à une carte du tarot marseillais : le bateleur, l’impératrice, l’amoureux, le pape, la justice… "C’est venu assez naturellement de lier mes chansons au tarot. Cela m’a permis de sortir de ma zone de confort car j’avais l’impression d’un peu toujours faire le même genre de chansons. En parallèle à la musique, j’ai commencé à dessiner les cartes, puis j’ai fait des collages et enfin je me suis plongée dans l’étude des symboles et des couleurs, pour comprendre ce que racontaient ces cartes. J’ai commencé par écrire une, puis deux, puis trois chansons avec comme fil rouge le tarot. A un moment j’en avais 7, j’étais à un tiers d’un jeu de tarot complet. Cela m’a donné envie de pousser le vice jusqu’au bout en faisant 22 chansons pour 22 cartes !" Aujourd’hui, la première partie de l’album "Amour sans fin" sort, il est composé de 11 chansons. Il faudra attendre novembre prochain pour écouter la suite.

Le tarot a été comme un fil conducteur de mon expression et évolution. Il est l’associé discret et subtil de mes envolées artistiques et musicales.

Fun fact : Marie Warnant a même choisi l’ordre des chansons de l’album en faisant un tirage de cartes de tarot ! Pour découvrir quelle chanson est liée à quelle carte et qu’est-ce que celles-ci signifient, rendez-vous sur le site de Marie Warnant.