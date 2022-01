Marie, Toulouse et Berlioz sont de retour, Disney prépare un film sur les « Aristochats »

Depuis plusieurs années, Disney adore ressortir ses classiques au cinéma. Il y a eu "Alice au Pays de Merveilles", "Cendrillon", "La Belle et la Bête", "Dumbo", "Cruella" et bien d’autres. Quand il s’agit d’histoires autour des animaux comme c’est le cas de "La Belle et le Clochard" ou "Le Roi Lion", les adaptations sont créées en 3D dans un environnement réel.

L’équipe va seulement s’attaquer au scénario grâce à Keith Bunin et Will Gluck. Disney + ou le cinéma ? Les détails manquent quant à la plateforme de diffusion.

Impatient de connaître quelles petites boules de poils incarneront Duchesse, Marie, Toulouse, Berlioz ou Thomas O’Malley ?