Marie s’infiltre sur son happening aux César : "J’ai dit à la sécurité : 'Ne vous inquiétez pas, tout est prévu'"

On ne compte plus d’ailleurs les événements, les lieux, la culture ou les comportements dont s’est moquée Marie s’infiltre par des interventions satiriques dans lesquelles elle ose tout. Pour dénoncer les mondanités et idéologies archaïques de la société frabçaise, Marie s’infiltre est en effet sans filtre. Tant dans ses gestes que dans sa parole.

Dernièrement, la comédienne de 31 ans est allée montrer son postérieur aux César. Un mois après cet événement qui a marqué cette cérémonie du 7e art, elle révèle les dessous de cette infiltration. Marie avait déclamé quelques vers sur son fessier, qu’elle récite aussi dans son spectacle, après l’avoir montré à côté d’Antoine de Caunes. Cette partie était jouée, mais l’autre était totalement improvisée.

"J’étais dans la salle des César, j’étais persuadée que l’on m’avait mise en haut, parce que je suis quand même Marie s’infiltre. On s’attend toujours à ce que je fasse des sortes de happenings. Je vois qu’on m’a mise en bas et l’opportunité est tellement là que j’estime qu’il faut faire quelque chose" explique-t-elle. La preuve que cette irruption sur scène n’était pas préparée ? "J’aurais mis une culotte bien plus jolie" lâche-t-elle, précisant ne pas regretter son geste et surtout, le tout sans être rattrapée par la sécurité. "J’ai croisé deux personnes de la sécurité, pour y aller et je leur ai dit : 'ne vous inquiétez pas, tout est prévu'".