Marie s’infiltre se moque des riches Bruxellois, "T’habites à Ixelles ? Non, j’ai une 4 façades à Uccle"

"Ah, les riches de Bruxelles. Partir tous les week-ends à Knokke-le-Zout et déjeuner chez Marie Siska" lance-t-elle dans cette vidéo illustrée où on peut même apercevoir Ophélie Fontana habillée d’une robe rouge pour nommer les couturiers Nathan et Edouard Vermeulen.

Parmi les autres références faites sur un ton moqueur on notera "avoir une Mini Cooper à 25 ans, un Range à 30. Merci Papa, merci maman".

Pour promouvoir son spectacle, elle se lance ensuite dans un tour de la capitale : "T’habites à Ixelles ? Non, j’ai une quatre façades à Uccle. […] Stockel, le repère des vieux pensionnés blancs", et Saint-Gilles, où les riches "se mélangent au peuple et font leur bobo à la Maison du Peuple qui porte drôlement bien son nom. Attention, le bas de Saint-Gilles, c’est pour les ploucs".

Il y a quelques jours, Namur n’y a pas échappé non plus décrite comme le Bronx de la Belgique.