Marie-Rose Gaillard, ancienne championne du monde de cyclisme, est décédée

Marie-Rose Gaillard est décédée à l’âge de 77 ans. La Liégeoise est l’une des trois coureuses belges à avoir décroché le titre de championne du monde sur route avec Yvonne Reynders et Nicole Vandenbroeck.



Elle avait enfilé le maillot arc-en-ciel lors de la 5e édition à Salo en Italie. A tout juste 18 ans. Cette année-là, notre pays avait réussi un retentissant triplé avec Yvonne Reynders (2e) et Marie-Thérèse Naessens (3e).



Marie-Rose Gaillard est également devenue championne de Belgique en 1966. Elle est restée dans le monde du vélo par la suite et a notamment participé à la fondation du Vélo Club Ourhe-Amblève. Un club qui accueillera un certain Philippe Gilbert en 1998. Il lui a rendu hommage sur Twitter ce dimanche.