Marie-Paule Kumps est dans Salut les copions !

Avec Raoul Reyers, Gilles Dal et Paul Mosseray, c'est MARIE-PAULE KUMPS qui se prête au jeu des questions de Walid en toute mauvaise foi et gai savoir dès 16h.

Actrice, autrice et metteuse en scène belge, elle a aussi fait le bonheur des plus jeunes en incarnant Mamie Nelly dans Ici Blabla sur la RTBF.

Il sera question du ridicule qui ne tue pas (ou plus), de l'humour dans le processus de paix, de théâtre, d'atelier d'écriture, de faire la folle en classe et des enfants sur les traces de leurs parents, le tout dans la joie et les éclats de rire!