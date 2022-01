Marie-Paule Belle : l’histoire derrière le succès de La Parisienne

"Wolfgang et moi" est l’un des premiers morceaux de Marie-Paule Belle. Une chanson féministe avant l’heure dans laquelle Léopoldine, la sœur fictive de Mozart en a ras le bol que son frère prenne tout le mérite et réclame ses droits d’auteures à elle… Un titre écrit et composé avec ceux qui seront ses deux piliers de travail, d’une part l’écrivaine Françoise Mallet Joris qui sera également sa compagne pendant des années, et d’autre part Michel Grisolia.

Mais le tube des trois partenaires qui mettra en avant Marie-Paule Belle c’est La Parisienne.

Nous sommes en 1976, et "le trio," comme le surnommait Marie-Paule Belle, ne se doute pas qu’ils viennent d’écrire une bombe dans un contexte surprenant. L’effet est immédiat et surprenant puisqu’en 1977, Marie-Paule Belle décroche un disque d’or et un an plus tard son premier Olympia.