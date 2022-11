Marie Noble, nouvelle directrice du Palais des Beaux-Arts de Charleroi

Selon nos informations, Marie Noble sera la nouvelle directrice générale et artistique du Palais des Beaux-Arts (PBA) de Charleroi. L’ancienne commissaire générale de la Foire du livre de Bruxelles a été choisie à l’issue du conseil d’administration qui s’est tenu mardi soir. Une annonce officielle est prévue la semaine prochaine.

Germaniste et philosophe de formation, elle succède à Pierre Bolle qui part à la pension après avoir tenu la barre de l’institution culturelle carolo pendant trente ans.

Un vent de renouveau culturel souffle au pays noir

Forte d’une expérience de plus de vingt ans dans le monde culturel et appréciée pour ses qualités managériales, Marie Noble a été commissaire artistique de Mons 2015. Elle a également travaillé à Bozar après plusieurs années de journalisme culturel. Passionnée de littérature, de théâtre et de danse, la quadragénaire originaire du Brabant wallon devrait prendre officiellement les rênes du Palais des Beaux-Arts en avril 2023.

Au pays noir, les opérateurs culturels se réjouissent déjà de son arrivée. Un vent de renouveau qui, à quelques semaines près, coïncidera avec la fin des travaux titanesques qui vont radicalement changer le visage de la ville haute.