Marie Myriam, une ancienne gagnante de l’Eurovision, révèle pourquoi elle a arrêté de chanter

Depuis une dizaine d’années, pourtant, Marie Myriam ne chante plus. "Sur scène en tout cas" a-t-elle précisé avant de revenir sur les événements qui l’avaient poussée à se tenir à l’écart des projecteurs. Avec émotion, elle a alors expliqué n’être plus en mesure de donner de concerts depuis le décès de son mari Michel Elmosnino.

Il faut dire qu’en plus d’être son mari et le père de ses deux enfants, Michel était aussi son producteur. "Je travaillais avec Michel, et son absence, c’est difficile, c’est très difficile pour moi. C’est difficile de travailler sans lui" a expliqué Marie Myriam.

La chanteuse, pourtant, a tenté de reprendre la musique après le drame, mais l’expérience s’est en définitive avérée très pénible pour elle.

"J’ai fait un spectacle après son décès, j’avais oublié d’annuler celui-là, et j’ai pleuré sur scène, j’ai eu énormément de mal à reprendre parce que ça serre la gorge et ça vous empêche de parler. J’ai eu énormément de mal à reprendre la suite du spectacle, je l’ai terminé et à la fin j’ai dit à mon fils : "C’est le dernier, je ne peux plus monter sur scène comme ça." C’est terminé" a-t-elle ainsi confié avec émotion à la présentatrice.

Le 20 mai 2021, Marie Myriam s’était déjà confiée sur cette épreuve difficile dans l’émission "Micro Miroir". Elle avait notamment expliqué que son mari était mort des suites d’un infarctus qui l’avait emporté de manière très soudaine.