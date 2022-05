Marie Myriam, gagnante de l’Eurovision 1977, révèle pourquoi elle ne veut plus monter sur scène

Dans cette anthologie disponible chez Marianne Mélodie, le public pourra retrouver des inédits datés de plus de 40 ans. Marie Myriam explique l’existence de ces morceaux restés dans les placards pendant toutes ces années : "On enregistrait 3 chansons. Il y en avait une qui restait un peu dans le placard et puis après toutes les chansons sont ressorties. Soit on en faisait des albums, soit la maison de disque les gardait. Matthieu Moulin qui a eu l’idée de faire cet album pour Marianne Mélodie a pris tous ces titres-là".

L’ancienne gagnante française de l’Eurovision peut elle-même se replonger dans ces titres tombés longtemps dans l’oubli. "Je vais pouvoir écouter les versions étrangères de L’oiseau et l’enfant, et de la face B. Il y a des pépites, des choses très rigolotes et cela fait plaisir d’écouter le 2e album. Comme un coup de blush, c’était une reprise des Carpenters que j’avais adorée et aussi La Leçon de Prévert du premier album qui était écrite par Jean-Paul Cara et Joe Gracy" se réjouit-elle.