Marie-Martine Schyns, un an après les inondations : "Il y a encore des choses à mettre en place, et le gouvernement tarde"

Pour autant, la députée reconnaît qu’il faut agir sur les barrages. Un groupe d’expert a d’ailleurs été mis en place pour analyser leur fonctionnement lors de situations de crise. Et les gestionnaires de barrages ont également leur rôle à jouer.

"Ils ont des réglementations qui prévoient qu’il faut une certaine réserve d’eau dans le barrage pour éviter les sécheresses. Ils ont également un deuxième rôle qui consiste à protéger les vallées. Il y a un an, au moment des inondations, on nous disait qu’il y avait une incompatibilité entre ces deux fonctions. Mais nous pensons que non. Et la commission d’enquête a vraiment prévu qu’on puisse être plus souples pour qu’en fonction de la situation, on puisse délester préventivement – ce qui n’a pas été possible la dernière fois."

On estime qu’il faut agir plus vite pour ce cadre légal sur les barrages

La députée souligne toutefois qu’il n’existe pas encore de nouveau cadre légal pour ces barrages, ni d’audit externe. "Il y a donc encore des choses à mettre en place. Et le gouvernement tarde. En tout cas au niveau des Engagés, on estime qu’il faut agir plus vite pour ce cadre légal sur les barrages."

Le système d’alerte

En ce qui concerne le système d’alerte, lui non plus n’est toujours pas mis en place. "Il y a un nouveau site web qui vient de sortir, sur la situation en cas de crue. C’est donc positif. Par contre il n’y a pas d’organisation de veille 24 heures/24, je pense que les équipes ont doublé." Il n’y a donc toujours pas de surveillance en temps réel de toutes les infrastructures en Wallonie.

"Il y a donc encore du pain sur la planche", ajoute la députée.