Marie, maman célibataire : "S’il n’y avait pas le Babibar, ce serait vraiment très très difficile"

Ce 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Des femmes pour qui les difficultés restent encore très nombreuses. Surtout lorsqu'elles doivent élever seules leur enfant.

Il est souvent difficile d’élever son enfant quand on est maman célibataire. On se sent souvent isolée, démunie. Quand on est une maman seule, il est presqu’impossible de ne pas craquer moralement et physiquement. Un sentiment qui se renforce lorsqu’en parallèle s’ajoutent des problèmes d’argent.

A Liège, le Babibar accueille ces mamans pour les aider et passer un moment privilégié avec leurs enfants. Nous y avons rencontré Marie. "Venir ici, c'est un oasis en fait, c'est un oasis dans la vie, un oasis dans la ville, c'est tout cocon" confie-t-elle. "C'est tellement important pour les femmes. Non seulement on est seules avec notre enfant, mais on est seules aussi parce qu'on n'est pas aidées. C'est tellement violent. Moi qui ne recevais ni tendresse, ni affection pendant ma grossesse, ici, ça respire ça. C'est très très bon marché, très accessible, et il y a cette solidarité autour de moi. Si ce n'était pas le cas, je vivrais très difficilement tout ça, très très difficilement."

Le Babibar est donc un projet solidaire dédié à l’entraide entre parents. Il propose une multitude d’activités s’adressant aux familles précarisées ou plus vulnérables. Le tout à très faible coût car la participation financière ne doit pas constituer un frein.