Marie livre une prestation très rock dans les K.O. de The Voice Belgique

Elle avait séduit les coachs en reprenant "Break My Heart" de Dua Lipa lors des Blind Auditions, Marie revient lors des K.O. dans l’équipe de BJ Scott. Face à Alec et Mathieu, sera-t-elle choisie par sa coach pour performer sur la scène des lives ? Pour mettre toutes les chances de son côté, la candidate a travaillé son rythme. Bête de scène, elle compte une nouvelle fois le prouver sur la scène des K.O. Pour tenter de séduire les coachs, elle a décidé d’interpréter "Teeth" du groupe de pop rock australien 5 seconds of Summer. Marie a une nouvelle fois retourner le studio 40 de la RTBF et réussi son défi. Cependant, sa coach décide de poursuivre l’aventure avec Alec. L’aventure de Marie s’arrête donc ici.