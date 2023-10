À 20 ans, Marie-Line (Louane), jeune femme vive et joyeuse, mène une existence en équilibre fragile, au Havre, entre son boulot de serveuse et un père dépressif dont elle s’occupe. Un jour, un débordement lié à sa vie intime l’amène à perdre son travail et se rapprocher de l’un de ses clients, un vieux juge bougon (Michel Blanc) qui l’engage pour devenir son chauffeur pendant un mois contre rémunération...