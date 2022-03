Marie Knight, chanteuse de gospel qui a accompagné Sister Rosetta Tharpe avant de devenir star du R’n’B…

Voilà bien une artiste oubliée de tous ici en Europe, et qui, pourtant a eu une carrière assez incroyable avec, entre autres, ''That’s No Way To Treat A Girl'' qui deviendra un classique de la scène northern soul et l’un des titres préférés des Dj’s du Wigan Casino.

Marie Knight, née en 1920 dans une famille pauvre du Sud ; ce sont des personnes humbles, ils sont croyants et très pratiquants. C’est donc vers le chant et le gospel que se tourne naturellement Marie Knight. Elle a 19 ans lorsqu’elle chante en tournée avec Frances Robinson, une évangéliste. Puis, c’est avec un prédicateur qu’elle se marie. Le divorce est rapidement déclaré. C’est durant ces tournées, qu’elle rencontre une légende : Sister Rosetta Tharpe. Sister Rosetta chante un mix de gospel et de rhythm and blues en s’accompagnant à la guitare électrique. Considérée depuis comme la grand-mère du rock’n’roll, Sister Rosetta va aider Marie Knight à enregistrer, mais aussi à jouer à New-York et permettre aussi de rencontrer une autre légende : Mahalia Jackson.