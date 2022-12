Marie-Julie Baeken devient directrice du Domaine Provincial de Chevetogne

En sa séance du vendredi 16 décembre, le conseil provincial de Namur a désigné Marie-Julie Baeken en tant que future directrice du Domaine de Chevetogne, au terme d'une procédure entamée le 19 septembre dernier.

Actuellement à la tête du Lac de Bambois, Marie-Julie Baeken succèdera à Bruno Belvaux qui occupait ce poste depuis 1995 et qui arrive au terme de sa carrière. "Je me réjouis évidemment !" nous a t-elle confié, "Cela constitue une satisfaction d'obtenir ce poste, c'est un challenge avec de gros enjeux à venir".

Un contexte difficile

Ce changement de direction survient dans un contexte de grand bouleversement pour Chevetogne. Le domaine est passé depuis le 1er janvier 2022 sous un statut de régie ordinaire, alors que des actions de grève avaient été observées en 2021 par le personnel contre le projet d'une régie autonome. De manière générale, des craintes subsistent quant à l'avenir du site et sur la pérennité de l'emploi alors que les finances provinciales sont exsangues.

"Mon objectif sera que toutes les tensions s'apaisent et que l'avenir soit envisagé de manière sereine" garantit la future directrice, "Il y a déjà des restrictions budgétaires qui sont annoncées et il faudra les appréhender de la meilleure manière, même si je dois encore me plonger dans les dossiers avant d'évoquer des pistes plus concrètes".

Marie-Julie Baeken prendra ses fonctions à partir du 1er avril 2023. La personne qui la remplacera au Lac de Bambois n'est pas encore connue.