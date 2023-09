Marie-Josèphe Yoyotte, le cinéma en plein cœur

Dès lors les portes lui sont grandes ouvertes : elle a 29 ans quand elle monte les 400 coups de François Truffaut, nominé pour la Palme d’or à Cannes en 1959.

Elle enchaîne avec Le testament d’Orphée de Jean Cocteau en 1960 où elle sera également actrice, suivront Léon Morin, prêtre de Jean-Pierre Melville en 1961, Le signe du Lion d’Eric Rohmer ou encore La guerre des boutons d’Yves Robert en 1962 !

Après une longue pause, le temps d’adopter deux enfants et de se marier, c’est Yves Robert, également producteur, qui la remet en selle avec le film de Pierre Richard, le distrait en 1970 avant de décrocher son premier César en 1977 avec Police Python d’Alain Corneau. Puis vient, Rue Case Negres de Euzhan Palcy, adapté du célèbre livre de Joseph Zobel.

Sur les conseils de Jean Rouch et de François Truffaut, son parrain de cinéma, la jeune Euzhan Palcy rencontre Marie-Josèphe Yoyotte. Le courant passe immédiatement. Toutes deux originaires des Antilles et plus précisément de Martinique, Euzhan Palcy, comme elle le dit dans le documentaire de Jil Servant, s’était donné pour mission de ramener Marie-Josèphe sur ses terres natales. La famille paternelle de cette dernière étant originaire de la commune de Saint-Esprit, voisine de Rivière-salée où se tournera le film.

La jeune réalisatrice doit s’y rendre pour faire des repérages et embarque la cheffe monteuse afin qu’elle lui serve de scripte pendant son expédition. Marie-Josèphe finira par s’y installer quelque temps, en partie pour les besoins du film.

Tout au long des années 80-90, elle est une référence et enchaîne les montages au rythme de 3 à 4 tournages par an. Des réalisatrices vont également faire appel à ses services comme Nadine Trintignant sur L’été prochain (pour l’anecdote, très proche, Marie-Josèphe Yoyotte vivra un temps chez elle à son retour à Paris), Josée Dayan avec Les Misérables et Le Comte de Monte Cristo, ou encore Isabelle Mergault avec Je vous trouve très beau.

Son deuxième césar, elle l’obtient en 1997 avec Microcosmos, de Claude Nuridsany et Marie Pérennou. Marie-Josèphe Yoyotte explique, toujours dans le documentaire que lui consacre Jil Servant, que ce film est traité comme une fiction.

Un autre réalisateur avec qui elle deviendra très complice est Jacques Perrin. Ensemble, ils travaillent sur Le peuple migrateur et son travail sera une fois encore récompensé : elle remporte son troisième et dernier césar en 2002.

►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici

Le métier de monteur.se évolue et change. Beaucoup finiront par déclarer forfait au vu des nouvelles exigences et l’apparition du numérique : exit les équipes avec des stagiaires, place au travail solitaire et de nuit ! Marie-Josèphe, elle, traverse les époques, de la colle au numérique, en passant par le scotch et la pellicule, elle s’adapte sans trop de difficultés et continue d’être assistée par une équipe, de par son statut !

Les adjectifs ne manquent pas pour la décrire : libre, attachante, humaine, altruiste, à l’écoute, polyvalente et fidèle !